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Компании

Завод "Хевел" в 2019 году произвел 229 МВт солнечных модулей

Завод Хевел в 2019 году произвел 229 МВт солнечных модулей

6 февраля 2020, 17:15
Рубрика: Компании
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Новочебоксарский завод по производству солнечных модулей группы компаний «Хевел» за 12 месяцев 2019 года произвел 698 000 высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 229 МВт, в полном объёме выполнив плановые показатели.

В 2019 году солнечные модули были поставлены на собственные солнечные электростанции: Елшанскую СЭС (15 МВт) и Домбаровскую СЭС (33,5 МВт) в Оренбургской области, Яшкульскую СЭС в Республике Калмыкия мощностью 33,5 МВт на Усть-Коксинскою СЭС (40 МВт) и Чемальскую СЭС (10 МВт) в Республике Алтай, а также на проекты партнеров: в Республику Бурятия (45 МВт), в Оренбургскую область на Светлинскую СЭС (30 МВт) и Новосергиевскую СЭС (15 МВт). Начаты отгрузки продукции в Республику Казахстан на строительство СЭС «Нура» мощностью 100 МВт. Часть продукции направлена на реализацию проектов энергоснабжения промышленной инфраструктуры и частных домохозяйств.

В июне 2019 года на заводе была завершена модернизация производственных мощностей, годовой объём выпуска солнечных модулей увеличен со 160 до 260 МВт. Также с июня завод «Хевел» начал производить двусторонние солнечные модули из 72 ячеек, мощность которых с учётом коэффициента двусторонности достигает 420 Вт. В общем объёме данная продукция занимает около 35%.

Проведённые на заводе натурные испытания двусторонних гетероструктурных модулей показали, что их удельная выработка превышает выработку односторонних модулей на 5-12% в солнечные дни и до 20% в пасмурные дни и в зимний период в зависимости от условий освещённости.

В течение года на предприятии продолжалась работа по улучшению качественных характеристик ячеек и модулей. По итогам 2019 года средняя эффективность ячеек достигла 22,7%, а максимальный КПД ячеек в производстве превышает 23,2%. За счет повышения эффективности ячеек и оптимизации технологии сборки средняя мощность односторонних модулей достигла 316 Вт, двусторонних без учёта коэффициента двусторонности – 375 Вт.

В связи с увеличением объёмов производства в 2019 году на заводе создано более 130 новых рабочих мест.

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Компания: ООО "Хевел"

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