Завод "Хевел" в 2019 году произвел 229 МВт солнечных модулей

Новочебоксарский завод по производству солнечных модулей группы компаний «Хевел» за 12 месяцев 2019 года произвел 698 000 высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 229 МВт, в полном объёме выполнив плановые показатели.

В 2019 году солнечные модули были поставлены на собственные солнечные электростанции: Елшанскую СЭС (15 МВт) и Домбаровскую СЭС (33,5 МВт) в Оренбургской области, Яшкульскую СЭС в Республике Калмыкия мощностью 33,5 МВт на Усть-Коксинскою СЭС (40 МВт) и Чемальскую СЭС (10 МВт) в Республике Алтай, а также на проекты партнеров: в Республику Бурятия (45 МВт), в Оренбургскую область на Светлинскую СЭС (30 МВт) и Новосергиевскую СЭС (15 МВт). Начаты отгрузки продукции в Республику Казахстан на строительство СЭС «Нура» мощностью 100 МВт. Часть продукции направлена на реализацию проектов энергоснабжения промышленной инфраструктуры и частных домохозяйств.

В июне 2019 года на заводе была завершена модернизация производственных мощностей, годовой объём выпуска солнечных модулей увеличен со 160 до 260 МВт. Также с июня завод «Хевел» начал производить двусторонние солнечные модули из 72 ячеек, мощность которых с учётом коэффициента двусторонности достигает 420 Вт. В общем объёме данная продукция занимает около 35%.

Проведённые на заводе натурные испытания двусторонних гетероструктурных модулей показали, что их удельная выработка превышает выработку односторонних модулей на 5-12% в солнечные дни и до 20% в пасмурные дни и в зимний период в зависимости от условий освещённости.

В течение года на предприятии продолжалась работа по улучшению качественных характеристик ячеек и модулей. По итогам 2019 года средняя эффективность ячеек достигла 22,7%, а максимальный КПД ячеек в производстве превышает 23,2%. За счет повышения эффективности ячеек и оптимизации технологии сборки средняя мощность односторонних модулей достигла 316 Вт, двусторонних без учёта коэффициента двусторонности – 375 Вт.

В связи с увеличением объёмов производства в 2019 году на заводе создано более 130 новых рабочих мест.