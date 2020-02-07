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Наука

АО "ВНИПИпромтехнологии" разработало технологию попутного извлечения рения для Балхашского медеплавильного завода (Казахстан)

АО ВНИПИпромтехнологии разработало технологию попутного извлечения рения для Балхашского медеплавильного завода (Казахстан)

7 февраля 2020, 13:45
Рубрика: Наука
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Металлургия 

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АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») завершило разработку технологии попутного извлечения редкого металла для Балхашского медеплавильного завода (Республика Казахстан). Проект был выполнен по заказу крупнейшего производителя меди в Казахстане - ТОО «КазахМыс Девелопмент». 

Технология позволит оптимизировать действующее производство и сократить затраты, в том числе, на химикаты и расходные материалы. 

«Перед нами была поставлена задача - разработать технологию сорбционного извлечения рения из промывной кислоты сернокислотного цеха. Мы предложили оригинальную технологическую схему и варианты размещения оборудования специального производственного участка. Сама технология основана на процессах сорбции, регенерации и очистки товарного десорбата. Побочной продукцией участка может стать свинцовый концентрат. Особое внимание при разработке проекта мы уделили соблюдению экологических норм. В частности, был предложен метод очистки выбросов в атмосферу, полностью исключающий загрязнение воздуха», - рассказал генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии» Алексей Шеметов.

Потребление рения, в первую очередь, для производства выхлопных сопел реактивных двигателей и камер сгорания, постоянно растет. Только в 2006-2015 годах добыча этого редкого металла в мире выросла с 40 до 57 тонн в год.

Источник: Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

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