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Происшествия

Энергетики "Россети Урал" - "Пермэнерго" оказали помощь Юго-Камскому сельскому поселению в восстановлении нарушенного электроснабжения

7 февраля 2020 года, в 0 часов 55 минут неустановленными лицами с целью хищения кабеля было выведено из строя электрооборудование абонентского распределительного пункта, расположенного  на территории бывшего металлургического завода.

От данного РП осуществляется электроснабжение важнейших объектов жизнеобеспечения крупного поселка. Были обесточены муниципальная газовая котельная, канализационная напорная станция, пожарная часть, ряд многоквартирных домов и линий наружного освещения. В условиях ощутимого похолодания возникла реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации для 8 тысяч жителей поселка Юго-Камский.

Проявляя высокую социальную ответственность, руководство «Пермэнерго» приняло решение оказать местным властям помощь в восстановлении электроснабжения. В Юго-Камский с производственной базы Центральных электрических сетей «Пермэнерго» была выдвинута передвижная дизельная электростанция. От данного резервного источника электроснабжения были временно запитаны указанные объекты.

Усилиями энергетиков «Пермэнерго» и местных коммунальных служб угроза возникновения ЧС была снята. Энергетики «Пермэнерго» приступили к ремонту поврежденного злоумышленниками оборудования. Электроснабжение поселка Юго-Камский по  нормальной схеме будет восстановлено  в ближайшее время.

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Компания: Россети Урал

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