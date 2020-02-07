RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Инвестиции (проекты)

На развитие Горьковской железной дороги в 2020 году направят около 30 млрд рублей

На развитие Горьковской железной дороги в 2020 году направят около 30 млрд рублей

7 февраля 2020, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт 

Обсудить на форуме

196 просмотров

Инвестиции в развитие Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2020 году составят порядка 30 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник ГЖД Анатолий Лесун в ходе рабочей поездки в город Муром Владимирской области.

"Всего по [Горьковской железной] дороге в 2020 году в планах подтверждено уже 28,5 млрд рублей [инвестиций]. Я думаю, что мы до 30 млрд рублей дотянем", - отметил Лесун.

По итогам 2019 года в развитие ГЖД было инвестировано 33,5 млрд рублей. Это средства, которые пошли на обновление подвижного состава, инфраструктуры, реконструкцию пригородного хозяйства. "Мы в прошлом году приобрели 60 новых локомотивов переменного тока, приобрели 20 новых тепловозов, пять электровозов пассажирского движения, пять рельсовых автобусов - четыре уже запустили в Республике Удмуртия, один - во Владимирской области", - сказал Лесун.

Он также уточнил, что в 2019 году было приобретено 12 новых цельнометаллических вагонов, еще 11 закупят в этом году, что повысит качество обслуживания пассажиров. По словам начальника ГЖД, инвестиционная программа в развитие ГЖД во Владимирской области в 2020 году предполагает выделение около 2,2 млрд рублей, еще 200 млн рублей пойдут на капремонт.

Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из старейших и крупнейших магистралей страны. Дорога осуществляет транзитное, грузовое и пассажирское сообщение между центром страны, районами Поволжья и Приуралья. Магистраль стыкуется с Московской, Свердловской, Куйбышевской, Северной железными дорогами. Обслуживает 15 субъектов Российской Федерации.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Производство солнцезащитных систем появится в Московской области
В Ейском районе до конца 2020 года появится рыбоперерабатывающий завод
Mars расширит своё производство в Ростовской области
В Подольске по инвестпрограмме построят 8 производственных, складских и торговых объектов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно