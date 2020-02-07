Инвестиции в развитие Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2020 году составят порядка 30 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник ГЖД Анатолий Лесун в ходе рабочей поездки в город Муром Владимирской области.

"Всего по [Горьковской железной] дороге в 2020 году в планах подтверждено уже 28,5 млрд рублей [инвестиций]. Я думаю, что мы до 30 млрд рублей дотянем", - отметил Лесун.

По итогам 2019 года в развитие ГЖД было инвестировано 33,5 млрд рублей. Это средства, которые пошли на обновление подвижного состава, инфраструктуры, реконструкцию пригородного хозяйства. "Мы в прошлом году приобрели 60 новых локомотивов переменного тока, приобрели 20 новых тепловозов, пять электровозов пассажирского движения, пять рельсовых автобусов - четыре уже запустили в Республике Удмуртия, один - во Владимирской области", - сказал Лесун.

Он также уточнил, что в 2019 году было приобретено 12 новых цельнометаллических вагонов, еще 11 закупят в этом году, что повысит качество обслуживания пассажиров. По словам начальника ГЖД, инвестиционная программа в развитие ГЖД во Владимирской области в 2020 году предполагает выделение около 2,2 млрд рублей, еще 200 млн рублей пойдут на капремонт.

Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из старейших и крупнейших магистралей страны. Дорога осуществляет транзитное, грузовое и пассажирское сообщение между центром страны, районами Поволжья и Приуралья. Магистраль стыкуется с Московской, Свердловской, Куйбышевской, Северной железными дорогами. Обслуживает 15 субъектов Российской Федерации.