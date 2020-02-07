О массовых нарушениях электроснабжения в Республике Дагестан

7 февраля с 06-00 в результате неблагоприятных погодных условий (очень сильный ветер до 28 м/с, дождь со снегом) происходят массовые аварийные отключения в сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Северного Кавказа»).

По состоянию на 09-00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 48; ТП 6-10 кВ – 1481. Без электроснабжения остались бытовые потребители в 249 населенных пунктах Сергокалинского, Буйнакского, Карабудахкентского, Ботлихского, Шамильского, Хунзахского, Акушинского, Тляратинского, Левашинского, Сулейманстальского, Дербентского, Магарамкентского районов (около 84 800 человек). Мощность отключенных потребителей – 56,5 МВт. Температура наружного воздуха 6ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 62 бригады в составе 215 человек и 52 единиц специальной техники. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).