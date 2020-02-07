Серьезный сбой из-за аварийной проводки произошел в Карелии

Жители поселка Раухала Лахденпохского района пожаловались на перебои с электричеством. Виной серьезного сбоя стала аварийная электропроводка, уверены местные.

«В поселке Раухала большие проблемы с электропроводкой. На днях случилось ЧП: провода замкнуло, и во многих домах от напряжения погорела бытовая техника. Ущерб сложно оценить детально, но, наверняка он оценивается не меньше, чем в сотни тысяч рублей. Но и спустя несколько дней в группу присылают вот такие фото. Ничего не поменялось. Видимо, надо жителям объединяться и подавать коллективный иск в суд на возмещение ущерба»,