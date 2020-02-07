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Происшествия

Серьезный сбой из-за аварийной проводки произошел в Карелии

Серьезный сбой из-за аварийной проводки произошел в Карелии

7 февраля 2020, 17:50
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Фото: "Лахденпохья - навсегда"

Фото: "Лахденпохья - навсегда"

Жители поселка Раухала Лахденпохского района пожаловались на перебои с электричеством. Виной серьезного сбоя стала аварийная электропроводка, уверены местные.

«В поселке Раухала большие проблемы с электропроводкой. На днях случилось ЧП: провода замкнуло, и во многих домах от напряжения погорела бытовая техника. Ущерб сложно оценить детально, но, наверняка он оценивается не меньше, чем в сотни тысяч рублей. Но и спустя несколько дней в группу присылают вот такие фото. Ничего не поменялось. Видимо, надо жителям объединяться и подавать коллективный иск в суд на возмещение ущерба»,

- сообщает группа «Лахденпохья - навсегда».

Ранее житель Панозеро Кемского района пожаловался на неудовлетворительные условия жизни в поселке редакции портала «Петрозаводск говорит». Выяснилось, что в населенном пункте в последнее время регулярно нет электричества.

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