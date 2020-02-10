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Инвестиции (проекты)

Корпорация МСП обновила условия выдачи гарантий для заемщиков Фонда развития промышленности

Корпорация МСП обновила условия выдачи гарантий для заемщиков Фонда развития промышленности

10 февраля 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА, КОРПОРАЦИЯ МСП, ФРП

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Фонд развития промышленности и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Корпорация МСП адаптировала несколько своих продуктов под специфику программ ФРП. Заемщики Фонда смогут сэкономить при использовании независимых гарантий Корпорации МСП в качестве обеспечения займа.

В рамках соглашения Корпорация МСП специально для заемщиков ФРП доработала каталог независимых гарантий для предприятий малого и среднего бизнеса, куда вошли два продукта Корпорации, адаптированные под особенности программ ФРП.

Заемщики Фонда могут получить гарантии Корпорации сроком до 88 месяцев под 0,75% годовых.

ФРП выдает займы под промышленные проекты сроком до 7 лет, таким образом, максимальный срок гарантии МСП полностью покрывает действие договора займа.

Кроме того, флагманская программа Фонда «Проекты развития» предусматривает снижение процентной ставки с 5% до 3% годовых в первые три года пользования займом при предоставлении банковской гарантии или гарантии МСП.

«Фонд развития промышленности предоставляет «длинные и дешевые» деньги на создание и модернизацию производств. Наши ставки уникально низкие, но мы берем обеспечение на всю сумму займа, т.к. государственные средства должны быть возвращены.  Средний и малый производственный бизнес может за счет гарантий Корпорации МСП снизить ставку на 2%, заплатив за гарантию всего 0,75%. Корпорация МСП – надежный партнер ФРП. Наше сотрудничество – это гарантия возврата государственных средств и выгодные условия для малого и среднего бизнеса», - прокомментировал подписанное соглашение директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Одна из основных задач сотрудничества Корпорации МСП с Фондом развития промышленности – это повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса. Промышленные субъекты МСП производят высокотехнологичную продукцию, которая пользуется высоким спросом у крупнейших компаний. Так по итогам 2019 года общий объем закупок крупнейших компаний с государственным участием у малого и среднего бизнеса составил около 3,6 трлн рублей. Значительную часть продукции поставляют как раз производственные субъекты МСП. Оказание поддержки предприятиям, производящим высокотехнологичную продукцию, является приоритетом для Корпорации МСП.

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Компания: Корпорация МСП

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