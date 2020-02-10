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Происшествия

Руководство "Россети Северный Кавказ" благодарит дагестанских и чеченских энергетиков за профессионализм во время ликвидации последствий стихии

аварийные отключения, МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

Руководство ПАО «Россети» и «Россети Северный Кавказ» высоко оценило профессиональные и слаженные действия энергетиков АО «Чеченэнерго» и АО «Дагестанская сетевая компания».

Напомним, из-за резкого ухудшения погодных условий (шквалистый ветер до 28 м/с, снегопад) на территории Чечни и Дагестана с минувшей пятницы до вечера воскресенья происходили массовые точечные отключения на энергообъектах регионов.

Энергетики «Чеченэнерго» и «Дагестанской сетевой компании» работали практически в круглосуточном режиме,  устраняя последствия разгула стихии. Благодаря профессионализму специалистов дочерних компаний   устранить технологические нарушения удавалось в максимально возможные в данной ситуации сроки. Среднее время восстановления энергоснабжения составляло менее двух часов, а в отдельных случаях – и менее одного часа.

«Стихия стала серьезным испытанием на прочность для дагестанских и чеченских энергетиков. Но, в то же время, благодаря возникшим из-за непогоды непростым задачам мы увидели, насколько  оперативно, слаженно и эффективно действуют наши специалисты. Каждый энергетик имеет ясное представление о целях команды и о важной миссии своей профессии. Коллеги, каждому из вас хочу выразить персональную признательность за ответственность и неравнодушие», - отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

В аварийно-восстановительных работах в Дагестане участвовали 309 человек в составе 76 бригад. В Чечне к  мероприятиям привлекались около 50 специалистов в составе 22 бригад. В компании «Россети Северный Кавказ» сообщили, что специалисты будут поощрены за свой профессионализм в борьбе с последствиями стихии.

На территории обеих республик продолжает действовать особый режим работы. На данный момент энергетики осуществляют постоянный мониторинг работы электросетевых объектов, следят за изменением погодных условий. Организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации.
 

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