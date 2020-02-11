На сайте госзакупок объявлен аукцион на строительство в Рязани крытого футбольного манежа. Стартовая цена для подрядчика — 428 миллионов 838 тысяч 752 рубля.



В плане строительства двухэтажное здание с помещениями рабочих кабинетов, где также разместят тренажёрный зал, помещения для судей, сауны, массажные кабинеты, раздевалки, буфет, гостиничные номера, санузлы, душевые, хозяйственные помещения и кладовые, переговорные, тактические помещения, медицинский пункт, помещения технического назначения и т.д. Запланировано возвести два футбольных манежа амбарного типа, а также открытое круглогодичное футбольное поле с искусственным покрытием.



Построят манеж на улице Мервинской в районе домов 67 и 69. Завершить строительство планируется к сентябрю 2022 года.