11 февраля 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
На сайте госзакупок объявлен аукцион на строительство в Рязани крытого футбольного манежа. Стартовая цена для подрядчика — 428 миллионов 838 тысяч 752 рубля.
В плане строительства двухэтажное здание с помещениями рабочих кабинетов, где также разместят тренажёрный зал, помещения для судей, сауны, массажные кабинеты, раздевалки, буфет, гостиничные номера, санузлы, душевые, хозяйственные помещения и кладовые, переговорные, тактические помещения, медицинский пункт, помещения технического назначения и т.д. Запланировано возвести два футбольных манежа амбарного типа, а также открытое круглогодичное футбольное поле с искусственным покрытием.
Построят манеж на улице Мервинской в районе домов 67 и 69. Завершить строительство планируется к сентябрю 2022 года.
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