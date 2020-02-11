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Инвестиции (проекты)

Футбольный манеж в Рязани хотят построить за полмиллиарда рублей

Футбольный манеж в Рязани хотят построить за полмиллиарда рублей

11 февраля 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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На сайте госзакупок объявлен аукцион на строительство в Рязани крытого футбольного манежа. Стартовая цена для подрядчика — 428 миллионов 838 тысяч 752 рубля.

В плане строительства двухэтажное здание с помещениями рабочих кабинетов, где также разместят тренажёрный зал, помещения для судей, сауны, массажные кабинеты, раздевалки, буфет, гостиничные номера, санузлы, душевые, хозяйственные помещения и кладовые, переговорные, тактические помещения, медицинский пункт, помещения технического назначения и т.д. Запланировано возвести два футбольных манежа амбарного типа, а также открытое круглогодичное футбольное поле с искусственным покрытием.

Построят манеж на улице Мервинской в районе домов 67 и 69. Завершить строительство планируется к сентябрю 2022 года.

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