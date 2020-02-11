Финансирование программы поддержки развития технопарков в России планируется продолжить, Минэкономразвития будет ее вести до 2023 года. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области.

"Министерство экономического развития будет такую программу поддержки технопарков вести до 2023 года", - сказал он.

Как отметил на встрече глава Минэкономразвития Максим Решетников, средства на эту программу будут выделяться.