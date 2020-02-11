Крупнейшая государственная энергетическая компания Польши – Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE Group) – получила разрешение от Генерального Директората по охране окружающей среды (General Directorate for Environmental Protection) на реализацию проектов строительства прибрежных ВЭС Baltica 2 и Baltica 3 общей мощностью около 2,5 ГВт, что позволяет PGE Group начать работу над техническим проектом*.

Реализация проектов Baltica 2 и Baltica 3 осуществляется в рамках амбициозной программы PGE Group в области сооружения ветровой генерации в Балтийском море, как части стратегии по переходу к низкоуглеродной энергетике в соответствии с решениями правительства страны. ВЭС Baltica 2 мощностью 1 498 МВт и ВЭС Baltica 3 мощностью 1 045 МВт будут расположены в польских водах Балтийского моря в 30 км от побережья Поморского воеводства на севере страны. На ВЭС будут установлены турбины мощностью от 10 до 13 МВт каждая (в зависимости от модели). Общая стоимость обоих проектов оценивается в $ 7,8 млрд. Ожидается, что ввод в эксплуатацию ВЭС Baltica 2 и ВЭС Baltica 3 позволит сократить выбросы СО 2 на 7 млн т в год, а выработка ВЭС позволит обеспечить электроэнергией до 4 млн домохозяйств. В декабре 2019 г. PGE Group и датская Ørsted** подписали предварительное соглашение, предусматривающее, в частности, приобретение Ørsted 50% акций ВЭС Baltica 2 и ВЭС Baltica 3, принадлежащих PGE Group, с целью дальнейшей реализации проектов в формате совместного предприятия.

Пуск в эксплуатацию ВЭС Baltica 2 и ВЭС Baltica 3 ожидается в 2026 г.

Информационно-аналитический ресурс 4C Offshore

* В настоящее время PGE Group также осуществляет реализацию проекта строительства шельфовой ВЭС Baltica 1 мощностью 900 МВт в 90 км от северного побережья Польши.

** Ørsted A/S – крупнейшая энергетическая компания Дании, занимающаяся разработкой нефтегазовых проектов, а также проектов строительства прибрежной и шельфовой ветроэнергетики и биоэнергетики.