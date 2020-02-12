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Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-150 IEK® – комплексная защита на объектах с высокими нагрузками

Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-150 IEK® – комплексная защита на объектах с высокими нагрузками

12 февраля 2020, 09:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-150 IEK® расширяют сферу их применения, делают эксплуатацию данного оборудования еще более удобной и вариативной.

Преимущества дополнительных устройств для автоматических выключателей ВА47-150 IEK®

  • Безвинтовое крепление к автоматическим выключателям.
  • Удобная маркировка состояния контактной группы «вкл/откл».
  • Дополнительная индикация и кнопка ТЕСТ (для линейки КСВ47-150).
  • Гарантия — 7 лет.

Сферы применения автоматических выключателей ВА47-150 и дополнительных устройств IEK®

  • Автоматизация производственных линий.
  • Мастерские.
  • Сборочные линии.
  • Цеха.

Соответствие дополнительных устройств сериям автоматических выключателей IEK® указано в Таблице 1.

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