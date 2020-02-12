RusCable Club 2020
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Компания Mixer S.p.A. разработала новые марки резиновых смесей

Компания Mixer S.p.A. пополнила линейку резиновых смесей для изоляции кабелей среднего напряжения. Разработаны две новые модификации для хорошо известных потребителям ЭКОПРЕН 3IS731 и ЭКОПРЕН 3IS751. Для гибких кабелей на напряжение до 35 кВ подходит маркировка “F”, для более лёгкой и быстрой экструзии резиновой смеси. Для напряжения до 20 кВ доступно экономичное с решение с маркировкой “L”.

 

Макс. напряжение, кВ

Прочность, Мпа

Удл. ,%

Плотность

Твердость, Шор

ПТР, 120°C/21,6 кг

ЭКОПРЕН 3IS731

35

11

200

1,21

91 (А)

5

ЭКОПРЕН 3IS731F

35

11

200

1,20

81 (А)

10

ЭКОПРЕН 3IS731L

20

11

200

1,23

81 (А)

10

ЭКОПРЕН 3IS751

35

11

200

1,18

89(А)

5

ЭКОПРЕН 3IS751F

35

11

200

1,19

83 (А)

10

ЭКОПРЕН 3IS751L

20

11

200

1,21

83 (А)

10

 

Новый материал был испытан на кабелях, производимых в строгом соответствии с европейским стандартом.

Компания Mixer S.p.A. является европейским лидером среди производителей резиновых смесей для кабельной промышленности и регулярно принимает участие в международных отраслевых выставках. На данный момент ведется подготовка к выставке в Германии Wire и Tube 2020, Mixer S.p.A. готов встретить вас в зале 12, стенд Е74.

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