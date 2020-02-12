Компания Mixer S.p.A. разработала новые марки резиновых смесей

12 февраля 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: МИКСЕР, МИКСЕР С.П.А., Mixer Spa, КОМПАУНД, Mixer Compounds
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП
Компания Mixer S.p.A. пополнила линейку резиновых смесей для изоляции кабелей среднего напряжения. Разработаны две новые модификации для хорошо известных потребителям ЭКОПРЕН 3IS731 и ЭКОПРЕН 3IS751. Для гибких кабелей на напряжение до 35 кВ подходит маркировка “F”, для более лёгкой и быстрой экструзии резиновой смеси. Для напряжения до 20 кВ доступно экономичное с решение с маркировкой “L”.
|
|
Макс. напряжение, кВ
|
Прочность, Мпа
|
Удл. ,%
|
Плотность
|
Твердость, Шор
|
ПТР, 120°C/21,6 кг
|
ЭКОПРЕН 3IS731
|
35
|
11
|
200
|
1,21
|
91 (А)
|
5
|
ЭКОПРЕН 3IS731F
|
35
|
11
|
200
|
1,20
|
81 (А)
|
10
|
ЭКОПРЕН 3IS731L
|
20
|
11
|
200
|
1,23
|
81 (А)
|
10
|
ЭКОПРЕН 3IS751
|
35
|
11
|
200
|
1,18
|
89(А)
|
5
|
ЭКОПРЕН 3IS751F
|
35
|
11
|
200
|
1,19
|
83 (А)
|
10
|
ЭКОПРЕН 3IS751L
|
20
|
11
|
200
|
1,21
|
83 (А)
|
10
Новый материал был испытан на кабелях, производимых в строгом соответствии с европейским стандартом.
Компания Mixer S.p.A. является европейским лидером среди производителей резиновых смесей для кабельной промышленности и регулярно принимает участие в международных отраслевых выставках. На данный момент ведется подготовка к выставке в Германии Wire и Tube 2020, Mixer S.p.A. готов встретить вас в зале 12, стенд Е74.
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