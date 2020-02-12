Компания Mixer S.p.A. разработала новые марки резиновых смесей

Компания Mixer S.p.A. пополнила линейку резиновых смесей для изоляции кабелей среднего напряжения. Разработаны две новые модификации для хорошо известных потребителям ЭКОПРЕН 3IS731 и ЭКОПРЕН 3IS751. Для гибких кабелей на напряжение до 35 кВ подходит маркировка “F”, для более лёгкой и быстрой экструзии резиновой смеси. Для напряжения до 20 кВ доступно экономичное с решение с маркировкой “L”.

Макс. напряжение, кВ Прочность, Мпа Удл. ,% Плотность Твердость, Шор ПТР, 120°C/21,6 кг ЭКОПРЕН 3IS731 35 11 200 1,21 91 (А) 5 ЭКОПРЕН 3IS731F 35 11 200 1,20 81 (А) 10 ЭКОПРЕН 3IS731L 20 11 200 1,23 81 (А) 10 ЭКОПРЕН 3IS751 35 11 200 1,18 89(А) 5 ЭКОПРЕН 3IS751F 35 11 200 1,19 83 (А) 10 ЭКОПРЕН 3IS751L 20 11 200 1,21 83 (А) 10

Новый материал был испытан на кабелях, производимых в строгом соответствии с европейским стандартом.

Компания Mixer S.p.A. является европейским лидером среди производителей резиновых смесей для кабельной промышленности и регулярно принимает участие в международных отраслевых выставках. На данный момент ведется подготовка к выставке в Германии Wire и Tube 2020, Mixer S.p.A. готов встретить вас в зале 12, стенд Е74.