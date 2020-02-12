Навстречу выставке Cabex 2020!

Компания COMPOLY® вновь примет участие в Международной выставке «Cabex-2020», которая состоится в г. Москва, КВЦ Сокольники, павильон 4,4.1 с 17 по 19 марта 2020 года!

COMPOLY® является российским производителем полимерных композиций уже более 15ти лет! Делегация компании представит свою линейку материалов для кабельно-проводниковой продукции — это термоэластопласты для гибкого кабеля TPECom® и безгалогенные материалы FRCom®. Мы рады видеть именно Вас, на уже знакомом всем стенде компании COMPOLY®, который Вы с легкостью сможете найти в Павильоне №4 стенд А423! Приходите не только познакомиться с продуктами компании, но и продуктивно обсудить специфику Вашего проекта, техническое задание и просто для приятного общения! Новые знакомства, обмен важными данными, новые контракты и ключевая информация в нужные руки- всё это выставка Cabex-2020!

Участниками выставки, являются ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики кабелей, проводов, аксессуаров, электромонтажных изделий и материалов для производства кабеля, оборудования для прокладки кабеля и монтажа. Постоянными посетителями Cabex, являются специалисты, заинтересованные в закупках кабельно-проводниковой продукции, из предприятий электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, а также строительно-монтажных организаций.

Выставку сопровождает насыщенная деловая программа, в рамках которой обсуждаются вопросы развития кабельного рынка и повышения конкурентоспособности отечественного рынка кабельной продукции и другие актуальные вопросы отрасли.

Будем рады видеть Вас на стенде компании COMPOLY® с 17 по 19 марта 2020 года в КВЦ Сокольники, павильон 4, стенд А423!