Ростех внедрит цифровые технологии в Магаданской области

Ростех проработает проекты внедрения технологий «Безопасного города», а также строительства и оснащения медицинских учреждений в Магаданской области.

Соглашение о партнёрстве в этих сферах и комплексной модернизации системы здравоохранения региона подписали в Москве губернатор Магаданской области Сергей Носов и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Сергей Сахненко.

«Для Магаданской области главное в подписанном соглашении – это возможность применения современных цифровых технологий, которые может предоставить Госкорпорация для развития региона. Мы надеемся на успешную реализацию совместных проектов, а также на быстрый и качественный результат», – заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В рамках соглашения Национальный центр информатизации (НЦИ) Госкорпорации Ростех совместно с администрацией области проработает возможности внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в населённых пунктах региона. С участием холдинга «Швабе» планируется реализовать проекты строительства в регионе новых медицинских учреждений, в том числе детской и взрослой поликлиник с консультативно-диагностическим центром, станции скорой медицинской помощи с центром медицины катастроф и единой диспетчерской службой, фельдшерско-акушерских пунктов. От правительства Магаданской области реализацию соглашения будет курировать департамент информационных технологий и связи.

«В рамках кооперации с Магаданской областью Ростех решает задачи внедрения цифровых технологий в различных сферах жизни региона. Одним из ключевых направлений нашего сотрудничества является развитие в регионе единой государственной информационной системы ЕГИСЗ, первичной и специализированной медицинской помощи. Работа в этой части уже ведется – в прошлом году мы оснастили 28 лечебных учреждений области программно-аппаратными комплексами и медоборудованием с функцией телемедицины. Высокие технологии упростят доступ к медуслугам и обеспечат жителям региона возможность консультироваться с федеральными экспертами. Все это отвечает задачам майского указа президента России на период до 2024 года и содействует достижению целей нацпроектов «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

На первом этапе Ростех обеспечит поставку современных персональных компьютеров для обновления цифровой инфраструктуры медицинских учреждений области. ПК будут поставлены в составе автоматизированных рабочих мест, куда также войдет медицинское ПО, оборудование для передачи данных по проводным и беспроводным сетям. В рамках внедрения АРМ планируется задействовать облачные технологии, что обеспечит хранение данных системы ЕГИСЗ: статистики, результатов диагностических процедур и т.д.