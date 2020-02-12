Последствия непогоды: электричество вернули всем жителям Крыма

Сотрудники "Крымэнерго" восстановили подачу электроэнергии в 105 населенных пунктов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщалось ранее, сильный ветер с мокрым снегом и дождем стал причиной серии аварийных отключений электричества в 47 населенных пунктах Крыма. С вечера 10 февраля до утра 11 февраля на предприятие поступили сообщения о более чем 120 точечных нарушениях в сетях. На данный момент энергетики восстановили подачу электроэнергии всем жителям, которые остались без света из-за непогоды. Также завершаются работы по устранению точечных повреждений.

"Сильнее всего пострадали электрические сети Черноморского, Белогорского, Симферопольского, Ленинского, Кировского районов, а также Симферополя и Феодосии. В Феодосии на одной из ЛЭП было обнаружено сразу восемь повреждений различного характера, связанных с ветровыми нагрузками", - сообщили в "Крымэнерго".

При этом в Кировском районе из-за сильного ветра произошло одновременное повреждение девяти опор, поэтому на время восстановительных работ дома потребителей запитали от генератора. В Ленинском районе для электроснабжения домов также запускались резервные источники электроснабжения.

Отмечается, что сотрудники предприятия работали непрерывно в круглосуточном режиме. На некоторых участках аварии устранялись вручную, так как из-за сильного ветра применение спецтехники было невозможно. В предприятии уточнили, что также была восстановлена работоспособность 44 ЛЭП. Всего в аварийно-восстановительных работах были задействованы 170 человек и 56 единиц техники.

