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За рубежом

Американская FERC согласовала новые стандарты по планированию развития передающих сетей и кибербезопасности диспетчерских центров

Американская FERC согласовала новые стандарты по планированию развития передающих сетей и кибербезопасности диспетчерских центров

13 февраля 2020, 13:00
Рубрика: За рубежом
Метки: FERC, США
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральная комиссия по регулированию энергетики США FERC согласовала два новых стандарта, подготовленных Североамериканской корпорацией по надежности (North American Electric Reliability Corporation, NERC). Стандарты вступят в силу в 2020 г.

Новый стандарт по планированию развития передающих сетей (№ TPL-001-5 Transmission System Planning Performance Requirements) основан на действующем стандарте № TPL-001-4 и в качестве нововведений устанавливает более строгие требования к изучению возможных последствий для энергосистемы при нормативных возмущениях, а также новые правила выводов в плановый ремонт и оценки влияния на надежность электроснабжения доступности резервов основного электросетевого оборудования.

Стандарт, устанавливающий требования к обеспечению кибербезопасности при обмене данными между диспетчерскими центрами (№ CIP-012-1 Cyber Security Communications between Control Centers), принимается впервые и направлен на то, чтобы усилить защиту коммуникационных сетей: сохранить конфиденциальность и целостность информации, передаваемой в режиме реального времени, разработать новые системы защиты информации и каналов связи, используемые диспетчерскими центрами.

Официальный сайт FERC

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