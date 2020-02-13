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Инвестиции (проекты)

Инвестпрорыв совершили 20 российских регионов в 2019 году

Инвестпрорыв совершили 20 российских регионов в 2019 году

13 февраля 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ

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Настоящий прорыв удалось совершить 20 российским регионам в 2019 году на фоне снижения инвестиционной активности. Такие данные содержатся в седьмом ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА), отмечают «Известия».

По итогам 2019 года агентство повысило рейтинг Калининградской, Мурманской, Курской, Астраханской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Архангельской, Рязанской, Тверской, Кемеровской, Псковской и Ивановской областей, Пермского, Камчатского и Забайкальского краев, республик Удмуртия, Чечня и Марий Эл, а также Севастополя.

Отмечается, что регионы смогли усилиться и повысили заинтересованность во вложениях в их экономику. Особенно важен пример Севастополя, в том числе в том, что государство должно помогать регионам привлекать деньги.

«Рост инвестиционной привлекательности Севастополя — яркий пример стимулирования развития региона за счет финансовой поддержки федерального центра. Частных инвестиций там действительно немного», — пояснил президент НРА Виктор Четвериков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Секреты привлекательности: как 20 регионам удалось совершить инвестпрорыв

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

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