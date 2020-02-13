Москва подписала соглашение по оборудованию для канатной дороги

Власти Москвы подписали трёхстороннее соглашение по производству оборудования для строительства канатной дороги через Химкинское водохранилище, передаёт корреспондент РИА Новости.

Трехстороннего соглашения между правительством Москвы, АО "Технополис "Москва" и АО "Bartholet Maschinenbau AG" подразумевает под собой реализацию инвестиционного проекта на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". Проект предусматривает запуск локализованного на территории России производства оборудования для строительства канатной дороги через Химкинское водохранилище от станции метро Речной вокзал до станции Сходненская.

"Я очень признателен компании АО "Bartholet Maschinenbau AG" за то, что выбрали нашу особую экономическую зону технополис "Москва" для размещения своего производства. Напомню, в конце прошлого года мы подписали концессионное соглашение на создание канатной дороги через Химкинское водохранилище. Это важная транспортная артерия, которая соединит два берега Химкинского водохранилища и достаточное крупные районы к 2023 году. Это станет вторым объектом с участием компании... Уверен, что размещение производства в городе Москве сделает проект более рентабельным, позволит реализовать в более короткие сроки", - сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что правительство Москвы готово оказывать максимальное содействие и поддержку реализации этого проекта.

Он также напомнил, что первый совместный проект с компанией "Bartholet Maschinenbau AG" уже давно успешно функционирует на Воробьевых горах и связывает Воробьевы горы и Лужники.

Ранее в столичном департаменте инвестиционной политики сообщали, что канатную дорогу над Химкинским водохранилищем построит консорциум, в состав которого входит швейцарский производитель канатных дорог Bartholet. Инвестор вложит в проект более 3 миллиардов рублей.

"Канатка" соединит станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал" и не потребует затрат бюджета на ее создание. С момента ввода в эксплуатацию она будет принадлежать Москве на праве собственности. Срок концессии составит 25 лет.

Канатная дорога над Химкинским водохранилищем может быть запущена к 2023 году. Ее протяженность составит 2,3 километра. Она соединит районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино и разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть. "Канатка" будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой "Тройка", добавляется в сообщении.