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За рубежом

Африканский банк развития профинансирует проекты строительства ГЭС и улучшения деловой среды и инвестиционного климата в Либерии

Африканский банк развития профинансирует проекты строительства ГЭС и улучшения деловой среды и инвестиционного климата в Либерии

14 февраля 2020, 16:15
Рубрика: За рубежом
Метки: АФРИКА, PEi
Отрасль: Электроэнергетика 

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Правительство Либерии и Африканский банк развития (African Development Bank, AfDB) подписали соглашения о финансировании двух проектов – Renewable Energy for Electrification of Liberia (REEL Project) и Support to Investment Promotion Agencies in Transition Countries – общей стоимостью свыше $ 33 млн.

REEL Project предусматривает строительство ГЭС на водопаде Гбедин (Gbedin Falls) на реке Сент-Джон (St. John River) в графстве Нимба (Nimba). Проектная мощность ГЭС составит 9,34 МВт. Сооружение ГЭС позволит обеспечить надежное и устойчивое электроснабжение в регионе, и за счет расширения сетевой инфраструктуры обеспечить электроэнергией изолированные населенные пункты и отдаленные районы. Помимо расширения электрификации и надежности электроснабжения, за счет увеличения доли ВИЭ-генерации в общем выработки электроэнергии снизится стоимость электроэнергии для потребителей и появятся новые рабочие места. REEL Project, как ожидается, будет реализован в течение 4 лет.

Support to Investment Promotion Agencies in Transition Countries Project, который поддерживается AfDB в рамках программы ADF-14 Transition Support Facility (TSF), оценивается в $ 1 млн. Проект, реализация которого будет осуществляться в течение трех лет, направлен на поддержку усилий правительства Либерии по улучшению деловой среды и инвестиционного климата в стране.

Информационно-аналитический ресурс PEi

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