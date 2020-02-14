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Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-60М IEK® – удобство и безопасность эксплуатации

Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-60М IEK® – удобство и безопасность эксплуатации

14 февраля 2020, 17:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Дополнительные устройства для ВА47-60М IEK® расширяют сферу применения автоматических выключателей, делают их эксплуатацию еще более удобной и безопасной.

Преимущества дополнительных устройств для автоматических выключателей ВА47-60М IEK®

  • Безвинтовое крепление к автоматическим выключателям.
  • Удобная маркировка состояния контактной группы «вкл/откл».
  • Дополнительное окно индикации.
  • Гарантия — 7 лет

Сферы применения автоматических выключателей ВА47-60М IEK® и дополнительных устройств к ним

  • Торговые центры.
  • Офисные здания.
  • Складские помещения.
  • Инфраструктура.
  • Гражданское строительство.
  • Спортивные объекты.

Соответствие дополнительных устройств сериям автоматических выключателей IEK® указано в Таблице 1.

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