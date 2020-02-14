Группа учёных из Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) во главе с Игорем Ануфриевым, победителем программы «Энергия молодости»-2014 ассоциации «Глобальная энергия», разработали экологичный способ сжигания отходов нефти. Аналогов у новой технологии в мире нет.



Новое горелочное устройство позволяет сжигать отходы нефтепродуктов в струе перегретого водяного пара без использования внешних устройств и источников энергии. Специалисты, конечно же, оценят то, что это приводит к газификации углеродосодержащих продуктов термического разложения жидкого топлива, повышению эффективности реакции и более полному выгоранию углерода.



Но даже и тем, кто далёк от техники, интересно узнать, что технология подходит для переработки отработанных автомобильных масел, смазочных жидкостей, нефтяных шламов, некондиционного и печного топлива, мазута и сырой нефти. Одно из очевидных достоинств устройства состоит в том, что оно позволяет обеспечить низкие показатели выбросов оксидов, которые вредны для здоровья человека. Новая разработка подходит для применения в малой энергетике, а также для отопления помещений.



Один из создателей нового устройства, старший научный сотрудник Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, доцент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Игорь Ануфриев особо отметил, что в основу научных исследований разработки лёг грант ассоциации «Глобальная энергия» на разработку способа интенсификации и экологических характеристик горения жидких углеводородов.



Только что Игорь Ануфриев защитил докторскую диссертацию по соответствующей теме. Научный руководитель диссертанта - лауреат премии «Глобальная энергия»-2018, академик РАН Сергей Алексеенко. Он, в свою очередь, отмечает:

«Новое устройство соответствует самым жестким экологическим нормативам, например, европейскому стандарту EN 267: по оксиду углерода в продуктах сгорания - до 50 мг/кВт ч; по оксидам азота – менее 90 мг/кВт ч. По сравнению со способом сжигания в воздухе технология паровой газификации позволяет на 30% снизить производство оксидов азота при высокой полноте сгорания топлива».

В ближайшем будущем ученые планируют вывести устройство на рынок. Ассоциация «Глобальная энергия» будет следить за этим процессом и информировать о нём своих подписчиков.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».