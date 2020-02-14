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Происшествия

В подъезде орловской пятиэтажки тушили пожар

В подъезде орловской пятиэтажки тушили пожар

14 февраля 2020, 13:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Накануне в Орле тушили пожар в многоквартирном доме. Спасатели выезжали на вызов на ул. Андрианова, 7.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, возгорание в пятиэтажке произошло около десяти часов утра. Жильцов дома эвакуировали из-за сильного задымления. При пожаре в подъезде выгорела изоляция электрических проводов в электрощитовых с 1-го по 5-й этаж. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

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