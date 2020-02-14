ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердловская область) получило патент Российской Федерации на изобретение «Металлическая тепловая труба плоского типа» по тематике гипертеплопроводящие пористые структуры (ГТПС).

Изобретение относится к теплотехнике и применяется для охлаждения печатных плат радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) космических аппаратов. Также ГТПС могут использоваться в любых отраслях промышленности, где необходимо быстрый сброс тепла или выравнивание теплового поля.

ГТПС представляет собой плоскую тонкую герметичную конструкцию, в которой содержится пористый материал – фитиль с жидким рабочим веществом (теплоносителем – вода или органика) и каналы для переноса пара. Перенос тепла происходит за счет движения теплоносителя из одной термодинамичекой фазы в другую – от области нагрева к области конденсации - и обратно.

Среди преимуществ ГТПС – высокая теплопроводность, в десятки раз превышающая теплопроводность алюминия, что дает возможность их эффективного применения при охлаждении и термостатировании различных объектов как на Земле, так и в космическом пространстве.

Сегодня ГТПС являются революционным решением проблемы охлаждения теплонагруженной бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов, в том числе перспективных, позволяя при неизменных габаритах РЭА повысить их характеристики.

ООО «НПО «Центротех» – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. http://www.tvel.ru