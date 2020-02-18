Воруют, рискуя собственной жизнью, провода воздушных и кабельных линий электропередачи, металлические уголки, элементы подстанционного оборудования. В большинство случаев преступников удалось задержать благодаря совместной оперативной работе сотрудников полиции и службы безопасности энергокомпании. Судимостью и условным сроком лишения свободы закончилась попытка двух жителей Александрово-Заводского района украсть провод воздушной линии электропередачи. Нанесённый энергетикам ущерб превысил 300 тысяч рублей, и по решению суда, должен быть возмещен в ближайшее время.

Казалось бы, проблема касается только энергетиков, но на самом деле от действий преступников страдают все жители Забайкальского края. Так, например, отсутствие металлических уголков на опорах воздушных линий электропередачи увеличивает вероятность падения опор, и как следствие, ведет к аварийному отключению линии. Таким образом, без электроснабжения на период проведения аварийно-восстановительных работ могут остаться больницы, школы, население, объекты тепло- и водоснабжения.

Хищение оборудования с энергообъектов расценивается не только как нанесение материального вреда сетевой компании, но и как действия, направленные на разрушение электросетевого комплекса, а значит, подрыв экономического и социального благополучия региона. Кроме этого, любое вмешательство в работу энергообрудования может стоить ворам жизни – подобные трагические случаи не редкость.

Уважаемые земляки! Будьте бдительны и сообщайте обо всех случаях хищения в органы УВД России по Забайкальскому краю, на многоканальный телефон Россети Сибирь: 8-800-1000-380 или в ближайшее отделение энергокомпании. Анонимность гарантирована.