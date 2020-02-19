RusCable Club 2020
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На "Сибкабеле" запустили высокопроизводительную крутильную машину

Сибкабель, ХКА

На томском заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) запустили новую крутильную машину клетьевого типа. Её стоимость, с учетом вспомогательного оборудования, составила 55,7 млн руб.

Машина смонтирована в цехе № 6 вместо устаревшего аналога. Ее производительность в 1,6 раза выше – 3 км скрученной жилы в час. Новая линия позволит увеличить выпуск основной номенклатуры АО «Сибкабель» - шахтных и экскаваторных кабелей. 

Скрутка жил позволяет добиться гибкости конструкции – эта характеристика особенно важна при осуществлении горных работ, при которых кабели подвергаются серьезным физическим нагрузкам и изгибам. 

На новом оборудовании можно скручивать до 12 конструктивных элементов: токопроводящие и вспомогательные жилы, жилы заземления, а также профилированный сердечник. Он необходим для симметричного и устойчивого расположения жил, что обеспечивает стойкость к эксплуатационным нагрузкам. При этом шаг скрутки на новой машине задается автоматически, что повышает точность вводимых параметров и производительность. Одновременно со скруткой машина позволяет наносить ленточную обмотку, скрепляющую все элементы. 

«Приобретение нового оборудования обусловлено необходимостью поддерживать качество продукции на высоком уровне. Наша ключевая задача – исключить брак и полностью соответствовать современным требованиям рынка. Благодаря модернизации предприятие постоянно расширяет свои возможности, предлагая клиентам усовершенствованные и принципиально новые конструкции», - подчеркнул директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

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