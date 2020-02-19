Персонал Вологодского филиала «Россети Северо-Запад» провел обучающий урок в рамках программы профилактики детского электротравматизма для учащихся технопарка «Кванториум», который находится в Вологде. Во встрече с энергетиками приняли участие более 70 человек.

В первой части урока ребятам рассказали об энергосистеме региона, как электричество попадает в наши дома, кто такие энергетики, какие приборы и технические новинки они используют в своей работе. Во второй части занятия энергетики напомнили детям основные правила обращения с электричеством в быту, объяснили, какую угрозу могут представлять энергообъекты для здоровья и жизни человека, что это не место для игр. Ребятам показали обучающий фильм «Тайна желтого треугольника», из которого они узнали, что все энергообъекты обозначаются специальными знаками. Самый известный символ – «Осторожно электрическое напряжение» – желтый треугольник с черной стрелой в середине. Вывешивается в электроустановках любого класса и подкласса подстанций и электростанций. В завершении образовательной лекции ребята учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от действия электрического тока на тренажере «Гоша».

"Кванториум"- это федеральная сеть детских технопарков, создаваемая в России в рамках новой модели детского дополнительного образования.