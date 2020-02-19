RusCable Club 2020
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Мероприятия

Сотрудники "Россети Северо-Запад" провели обучающую лекцию по электробезопасности в детском технопарке "Кванториум"

Персонал Вологодского филиала «Россети Северо-Запад» провел обучающий урок в рамках программы профилактики детского электротравматизма для учащихся технопарка «Кванториум», который находится в Вологде. Во встрече с энергетиками приняли участие более 70 человек. 

В первой части урока ребятам рассказали об энергосистеме региона, как электричество попадает в наши дома, кто такие энергетики, какие приборы и технические новинки они используют в своей работе. Во второй части занятия энергетики напомнили детям основные правила обращения с электричеством в быту, объяснили,  какую угрозу могут представлять энергообъекты для здоровья и жизни человека, что это не место для игр. Ребятам показали обучающий фильм «Тайна желтого треугольника», из которого они узнали, что все энергообъекты обозначаются специальными знаками. Самый известный символ – «Осторожно электрическое напряжение» – желтый треугольник с черной стрелой в середине.  Вывешивается в электроустановках любого класса и подкласса подстанций и электростанций. В завершении образовательной лекции ребята учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от действия электрического тока на тренажере «Гоша».

"Кванториум"- это федеральная сеть детских технопарков, создаваемая в России в рамках новой модели детского дополнительного образования.

«Россети Северо-Запад» напоминает о возможности самостоятельно проводить уроки по электробезопасности для детей и взрослых в домашних условиях. Для этого созданы два удобных ресурса: «Электробезопасность – взрослым» (https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyadult )  - является полноценной энциклопедией электробезопасности и портал  для детей "Подружись с электричеством" выведен на отдельную площадку http://electrofriend.mrsksevzap.ru с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.

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