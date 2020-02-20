Группа Legrand примет участие в отраслевом мероприятии «Плагфест-ЗИМА 2020», которое состоится 26 февраля 2020 года в лаборатории Smart City (НИУ МГСУ). «Плагфест» – это формат мероприятий, где ведущие мировые производители систем автоматизации зданий, совместимых со стандартом KNX, предоставляют своё оборудование для его открытого тестирования инсталляторами.

Протокол KNX является на сегодняшний день наиболее распространённым стандартом, на основе которого строится управление большинством инженерных структур. Решения Legrand KNX разработаны специально для энергоэффективных зданий и обеспечивают оптимальное управление светом, жалюзи и рольставнями, отоплением и вентиляцией, а также обладают возможностью интеграции с пожарной сигнализацией и аварийным освещением.

На «Плагфесте-2020» будут представлены серии электроустановочного оборудования Legrand с протоколом KNX – BTcino, Celiane, Valena LIFE, Valena ALLURE. Также эксперты Legrand выступят перед потенциальными клиентами и расскажут об особенностях KNX решений. Таким образом, мероприятие будет актуально для инженерных компаний, которые специализируются на установке и продаже систем «умный дом», а также всех потенциальных партнеров Legrand в этом направлении.

Посещение «Плагфеста-ЗИМА 2020» бесплатное. Регистрация открыта по ссылке .

LEGRAND РОССИЯ И СНГ

Legrand Россия и СНГ – это более 1000 сотрудников, работающих в 27 представительствах в крупных городах России, а также в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, Грузии, Украине и Монголии. Компания владеет двумя действующими заводами в России, расположенными в Ульяновской области. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества, компания оказывает полный спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. Клиенты Legrand получают профессиональную поддержку команды специалистов в подготовке и реализации проектов различного уровня сложности.