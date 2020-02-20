Кабмин одобрил программу ремонта ветхих мостов

Правительство РФ одобрило программу ремонта аварийных и ветхих мостов, представленную на заседании правительства министром транспорта Евгением Дитрихом. В нее войдут более 2 тыс. объектов, общее финансирование составит 379,9 млрд рублей.

"Минтранс подготовил проект программы (приведения в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений - прим. ТАСС) с учетом предложений регионов, МВД и РЖД. Программой предусматривается приведение в нормативное состояние более 2 тысяч аварийных мостов протяженностью 115 тысяч погонных метров, работы будут проводиться в период 2020-2024 годов в 81 субъекте РФ, - сообщил Дитрих. - В целом на финансовое обеспечение мероприятий программы будут направлены средства в объеме 379,9 млрд рублей". "Принимается", - резюмировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Дитрих заявил, что Минтранс почти вдвое сократил программу ремонта аварийных и ветхих мостов. В итоге в нее вошли 2 тыс. объектов, вместо запланированных 3,9 тыс.

Предполагается, что программа войдет в состав нового проекта "Мосты и путепроводы" в составе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также программой предусмотрено строительство 170 путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог. "Эти работы будут проводиться в 36 регионах, на мероприятия по строительству таких путепроводов будет направлено бюджетное финансирование в объеме свыше 143 миллиардов рублей (из 379,9 млрд руб. - прим. ТАСС)", - отметил Дитрих.

"В качестве источников финансирования программы предусматриваются иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности, которые выделяются из федерального дорожного фонда. Также предлагается использовать для этого дополнительные доходы регионов от акцизов на нефтепродукты в связи с поэтапным доведением норматива зачисления этого акциза в региональные бюджеты до 100%", - отметил Дитрих, подчеркнув, что данные средства не являются для бюджета дополнительными.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.