Новосибирский производитель литий-ионных аккумуляторов завершил сразу несколько проектов по поставке систем бесперебойного питания. В ряде случаев была произведена замена устаревающих свинцово-кислотных аккумуляторов на более современные литий-ионные. Суммарная емкость аккумуляторов, которые компания поставила для этого сегмента, превышает 1 МВт*ч.

В числе недавно завершенных проектов — системы бесперебойного питания в бизнес-центре «Принципал Плаза» (суммарная емкостью 240 кВт*ч) и в компании «Полиметалл» (емкостью 120 кВт*ч). Также в конце 2019 года «Лиотех» выиграл тендер на производство систем бесперебойного питания с литий-ионными аккумуляторами для Сбербанка.

Ранее «Лиотех» установил источник бесперебойного питания на Белорусском вокзале в Москве. Сейчас рассматривается возможность расширения этого опыта на другие вокзалы и станции России.

Партнером «Лиотех» в ряде перечисленных проектов выступает компания Delta Electronics — один из мировых лидеров рынка источников бесперебойного питания для домашнего, офисного и промышленного использования. В числе клиентов Delta Electronics — компании, занимающиеся производством полупроводников, оптоэлектроники, продуктов питания, нефтепродуктов, а также финансовые учреждения и телекоммуникационные компании.

Во всем мире в сфере промышленных источников бесперебойного питания сейчас осуществляется переход от использования свинцово-кислотных аккумуляторов к литий-ионным, которые имеют ряд преимуществ по сравнению со своими устаревшими аналогами: более длительный срок службы, меньший вес и габариты, меньшая стоимость обслуживания, широкие возможности для мониторинга. Литий-ионные аккумуляторы также менее чувствительны к колебаниям температуры.

Эффективная емкость литий-ионных батарей в 2–3 раза выше, чем у свинцово-кислотных, а величина удельной запасаемой энергии — в 2–5 раз больше. Это позволяет компактно размещать оборудование, что принципиально важно при построении систем, рассчитанных на высокую энергоемкость.

Объем рынка систем бесперебойного питания на базе литий-ионных аккумуляторов в России для всех сфер применения к 2025 году может составить 12 млрд рублей.

ООО «Лиотех-Инновации» — дочернее предприятие АО «РОСНАНО». Компания является единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов. Построенный в Новосибирской области завод «Лиотех» полностью соответствует всем нормам технологической и экологической безопасности. Запуск производства был осуществлен в декабре 2011 года, проектная мощность предприятия — более 1ГВт·ч. Сферы применения продукции — электротранспорт, системы хранения электроэнергии, источники бесперебойного питания для критически важных объектов.