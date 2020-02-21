RusCable.Ru поздравляет с Днем Защитника Отечества!

Команда медиахолдинга "РусКабель" (проекты RusCable.Ru, журнал RusCable Insider, шоу RusCable Review, life-портал ЭНЕРГОСМИ.РУ, центральный электротехнический портал ElektroPortal.Ru) искренне поздравляет всех с наступающим праздником Днем Защитника Отечества! Желаем, чтобы для нашей большой электротехнической и кабельной отрасли единственными полями ведения "войны" были только дружеские турниры по пейнтболу и противостояние во мнениях на форуме!

P.S.

В этом году мы точно вновь соберемся на большой пейнтбол! Где и когда - мы еще не решили, но всегда будем рады предложениям от отраслевых компаний!