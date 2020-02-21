RusCable.Ru поздравляет с Днем Защитника Отечества!

RusCableCLUB. NEXT GENERATION
21 февраля 2020, 16:14
Рубрика: Новости портала
Метки: 23 ФЕВРАЛЯ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
Команда медиахолдинга "РусКабель" (проекты RusCable.Ru, журнал RusCable Insider, шоу RusCable Review, life-портал ЭНЕРГОСМИ.РУ, центральный электротехнический портал ElektroPortal.Ru) искренне поздравляет всех с наступающим праздником Днем Защитника Отечества! Желаем, чтобы для нашей большой электротехнической и кабельной отрасли единственными полями ведения "войны" были только дружеские турниры по пейнтболу и противостояние во мнениях на форуме!
P.S.
В этом году мы точно вновь соберемся на большой пейнтбол! Где и когда - мы еще не решили, но всегда будем рады предложениям от отраслевых компаний!
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