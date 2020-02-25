По итогам 2019 года в распределительные сети 110-0,4 кВ астраханского филиала «Россети Юг» поступило свыше 259 млн кВт*ч электроэнергии от возобновляемых источников электроэнергии, что в 4 раза превышает показатели 2018 года.

Доля электроэнергии, полученная от солнечных электростанций Астраханской области в 2019 году, составила 7,8 % от общего отпуска в сеть. В 2018 году этот показатель был существенно меньше - 1,9%. Такая динамика обусловлена введением в прошлом году в эксплуатацию четырех солнечных электростанций — «Михайловская», «Элиста Северная-Окрасочная», «Фунтовская» и «Ахтубинская». Использование солнечной энергии позволило сократить количество закупаемой за пределами региона электроэнергии, о чем свидетельствует снижение перетока в Астраханскую энергосистему в прошлом году на 162 млн кВт*ч.

С момента запуска солнечные электростанции в Яшкульском и Малодербетовском районах Калмыкии выдали в сети калмыцкого филиала «Россети Юг» более 2,6 млн киловатт-часов электроэнергии.

Напомним, ввод в эксплуатацию СЭС состоялся в начале декабря 2019 года. Тогда специалисты «Россети Юг» подключили к энергосетям республики первую очередь Малодербетовской СЭС (15 МВт) и две очереди Яшкульской СЭС (33,5 МВт).

Для республики развитие возобновляемых источников энергии таких масштабов является мощным прорывом. Калмыкия потребляет примерно 98 МВт в год, вся электроэнергия до запуска солнечных электростанций поступала из соседних регионов по воздушным сетям. Новая генерация помогает снизить энергодефицит региона, увеличивает возможность технологического присоединения новых потребителей к сетям, не нанося при этом урона экологии, существенно повысит инвестиционную привлекательность республики.