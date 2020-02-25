Строительство трамвайной ветки в Солнечный обойдется примерно в 800 миллионов рублей, причем 200–300 миллионов из этой суммы будет потрачено на прокладку путей через высоковольтную линию, которая находится на улице 2-й Новосибирской:

— Много денег уйдет на инфраструктуру, которая позволит трамвайным путям пересечь ЛЭП. Переход через линию электропередачи — это крайне затратное мероприятие, — рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.

О проекте трамвая в Солнечный заговорили летом 2019 года. Новый микрорайон решили связать с соседним Вторчерметом. На общественных слушаниях говорилось, что новая ветка станет первой очередью линии, ведущей в район строящегося аутлет-центра, с организацией транспортно-пересадочного узла.

Будущая трамвайная линия в Солнечный будет проложена от кольца на Окружной по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистой — Чемпионов. Протяженность пути составит 1,8 километра. На линии будет четыре остановки.

Вице-мэр Бубнов также подчеркнул, что строительство ветки начнется только после обустройства трамвайных линий в Верхнюю Пышму и Академический. В настоящее время, по словам Бубнова, жители Солнечного обеспечены транспортом: поток пассажиров вывозят автобусы. Но нужно учитывать, что район развивается.

Во время строительства будут проложены не только рельсы, но и реконструирована улично-дорожная сеть, в том числе улицы 2-я Новосибирская и Лучистая, а также несколько перекрестков.