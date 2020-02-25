В зоне операционной деятельности «Дагестанской сетевой компании» (входит в группу «Россети Северный Кавказ») из-за сильного ветра происходят массовые отключения электроснабжения в горных районах Дагестана и некоторых микрорайонах Махачкалы.



Из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 28 м/с) по решению Штаба региональные энергетики работают в особом режиме работы (ОРР).



Спровоцированные непогодой технологические нарушения специалисты устраняют в кратчайшие сроки. Оперативное среднее время восстановления энергоснабжения - 31 минута.



В аварийно-восстановительных работах на энергообъектах Дагестана участвуют 156 специалистов «Дагестанской сетевой компании» в составе 45 бригад. Задействовано 52 единицы спецтехники.



Ситуация находится на личном контроле Правительства Дагестана, руководства ПАО «Россети» и «Россети Северный Кавказ».

Вопросы, связанные с проведением работ и подачей напряжения в сеть, можно задать, позвонив на «горячую линию» компании «Россети Северный Кавказ» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный). Операторы Контакт-центра работают в круглосуточном режиме.