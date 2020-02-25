RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Происшествия

Дагестанские энергетики восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение

В зоне операционной деятельности «Дагестанской сетевой компании» (входит в группу «Россети Северный Кавказ») из-за сильного ветра происходят массовые отключения электроснабжения в горных районах Дагестана и некоторых микрорайонах Махачкалы.

Из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 28 м/с) по решению Штаба региональные энергетики работают в особом режиме работы (ОРР).

Спровоцированные непогодой технологические нарушения специалисты устраняют в кратчайшие сроки. Оперативное среднее время восстановления энергоснабжения - 31 минута.

В аварийно-восстановительных работах на энергообъектах Дагестана участвуют 156 специалистов «Дагестанской сетевой компании» в составе 45 бригад. Задействовано 52 единицы спецтехники.

Ситуация находится на личном контроле Правительства Дагестана, руководства ПАО «Россети» и «Россети Северный Кавказ».
Вопросы, связанные с проведением работ и подачей напряжения в сеть, можно задать, позвонив на «горячую линию» компании «Россети Северный Кавказ» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный). Операторы Контакт-центра работают в круглосуточном режиме.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Специалисты Воронежэнерго оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное непогодой
В Череповце двое мужчин вывезли с предприятия 50 метров силового кабеля в
Смерч сорвал крышу с устюженского леспромхоза и повредил электролинии
Два жителя Светлого украли со стройки электростанции материалов на 200 тыс. руб.
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно