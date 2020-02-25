RusCable Club 2020
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Происшествия

Специалисты Воронежэнерго оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное непогодой

В связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными осадками в виде мокрого снега и ветром, произошли отключения в сетях 6-10 кВ из-за налипания снега на проводах и деревьях. Это привело к нарушению электроснабжения ряда потребителей на территории Воронежской области. В наибольшей степени отключения из-за непогоды коснулись Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского, Новоусманского, Нижнедевицкого, Хохольского, Семилукского и Верхнехавского районов.

В филиале «Россети Центр Воронежэнерго» оперативно отреагировали на ситуацию, введен особый режим работы. В настоящий момент технологические нарушения устраняются силами 37 аварийно-восстановительных бригад в составе более 120 человек, 40 единиц спецавтотехники. Для энергоснабжения социально-значимых потребителей задействовано 8 резервных источника электроснабжения (РИСЭ).

В общей сложности для выполнения аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Воронежэнерго может привлечь более 200 бригад в составе свыше 900 человек и более 349 единиц техники. Для организации временной подачи электроэнергии потребителям в случае проведения аварийно-восстановительных работ может быть задействовано 60 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 1,3 МВт.

Специалисты Воронежэнерго напоминают о необходимости строго соблюдать правила техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

При обнаружении упавшей опоры ЛЭП, оборванного или провисшего провода:

  • Не приближайтесь ни к опоре, ни к проводу.
  • Немедленно сообщите о происшествии на телефонную круглосуточную прямую линию энергетиков «Россети Центра» 8-800-50-50-115, опишите проблему диспетчеру, назовите адрес, где обнаружили упавшую опору или оборванный провод, и ваш контактный телефон. Контакт-центр «Россети Центр» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по вопросам электроснабжения по единому прямому беcплатному номеру энергетиков 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 (915) 38-000-38 в WhatsApp и Viber.
  • Если у вас есть, возможность не оставляйте место происшествия, не допускайте к месту падения опоры или обрыва провода прохожих. Дождитесь приезда бригады энергетиков.

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