Столичные девелоперы начали активнее осваивать регионы. По данным СМИ, застройщик 3S Group сын экс-генпрокурора Юрия Чайки намерен застроить бывшую площадку «СУ-155» в Нижнем Новгороде. Компания возведет целый микрорайон площадью 450 тысяч квадратных метров.

Застройщик 3S Group, подконтрольный сыну экс-генпрокурора Юрия Чайки Артёму, намерен застроить площадку девелопера-банкрота «СУ-155» в Нижнем Новгороде. Об этом со ссылкой на материалы в распоряжении редакции пишет «Коммерсант». В самой 3S Group на запрос издания не ответили.

Бывшая площадка «СУ-155» находится на Московском шоссе возле Вязниковской улицы. Площадь участка — 17,8 га. По градостроительным нормам, на нем можно возвести до 450 тыс. кв. м жилья.

Интерес столичного застройщика к площадке в регионе не вписывается в сложившийся тренд, отмечается в публикации. Наоборот, в ушедшем 2019 году региональные девелоперы активно приходили строить в Москву.

С другой стороны, реализация проекта может быть довольно выгодной. Согласно последним данным Союза инженеров-сметчиков за февраль, средняя маржа застройщиков жилья в Нижнем Новгороде составляет почти 25%. Это сопоставимо с аналогичным показателем в Санкт-Петербурге (33%) и существенно выше, чем в Подмосковье (16%).