В индустриальном парке "Чапаевск" появится новый завод

В индустриальном парке "Чапаевск" появился новый резидент. В этом году на площадке парка площадью шесть гектаров начнется строительство завода по производству железобетонных изделий. Предприятие будет выпускать 17,5 тысяч изделий готовой продукции в год. На заводе будет создано 45 новых рабочих мест.

Новый производственный комплекс и применение современного оборудования позволит выпускать продукцию мирового уровня и полностью удовлетворить спрос в высококачественных строительных материалах. Строительство должно завершиться в 2022 году.

В индустриальном парке "Чапаевск" сейчас действуют уникальные для России условия для реализации инвестпроектов. Благодаря развитию нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", правительство Самарской области приняло положение о предоставлении особо выгодных условий по переуступке прав аренды для резидентов индустриального парка "Чапаевск".

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что инвестор может получить землю со всей готовой инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если он реализуется в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов цена составляет 2,487 миллиона рублей за гектар при условии запуска проекта до конца 2022 года. При этом резиденты парка могут быть одновременно резидентами ТОСЭР "Чапаевск", а значит, получают возможность пользоваться уникальными федеральными налоговыми преференциями и поддержкой Фонда развития моногородов. В целом все инвесторы в Самарской области получают поддержку на всех этапах реализации проектов в режиме "одного окна" от регионального Агентства по привлечению инвестиций.