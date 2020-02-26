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Мероприятия

Архитектура. Строительство. Недвижимость. Открылась ежегодная выставка "Стройиндустрия Севера"

Архитектура. Строительство. Недвижимость. Открылась ежегодная выставка Стройиндустрия Севера

26 февраля 2020, 13:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: СТРОЙИНДУСТРИЯ СЕВЕРА
Отрасль: Строительство 

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Стройиндустрия Севера

Более 60 компаний из 14 регионов России участвуют в семнадцатой специализированной выставке «Стройиндустрия Севера. Архитектура. Строительство. Недвижимость».

«Стройиндустрия Севера» является одним из главных событий в строительном бизнесе республики. Вот уже на протяжении 17 лет строители и энергетики, специалисты коммунального комплекса, поставщики и покупатели, инженеры, представители бизнес-сообщества и власти встречаются для оперативного решения вопросов и задач по строительству доступного и комфортного жилья, современному техническому развитию жилищно-коммунального комплекса.

Выставка будет проводиться в трех категориях: «Строительство», «Архитектура», и «Недвижимость и Инвестиции». В рамках мероприятия также пройдут различные семинары и круглые столы с участием представителей власти и ведущих специалистов строительного, энергетического и жилищно-коммунального секторов.

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