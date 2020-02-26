Группа компаний «Хевел» расширяет бизнес-портфель в сфере солнечной электроэнергетики на территории Башкирии. В ближайшие три года она планирует вложить до 5,5 млрд рублей в создание новых солнечных электростанций в республике.

Соответствующее соглашение подписано в среду на полях Российского промышленного форума в Уфе между правительством Башкирии и компанией «Хэвел». Подписи под документом поставили глава республики Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Хевел региональная генерация» Зоя Санджиева. Речь, в частности, идет о реализации инвестпроектов по строительству в регионе солнечных электростанций. Компания собирается построить в Башкирии еще четыре СЭС совокупной установленной мощностью 100 МВт в Хайбуллинском и Куюргазинском районах.

Как сообщало агентство «Башинформ», 26 февраля в Бурзянском районе Башкирии заработала самая большая в республике солнечная электростанция с промышленными накопителями энергии. Ее мощность составляет 10 МВт. Бурзянская СЭС компании «Хевел» будет сочетать работу в изолированном формате и в качестве сетевой станции. Накопитель мощностью 8 МВт сможет поддерживать энергоснабжение при аварийных отключениях. Это самая большая в Европе электростанция по мощности накопителей энергии.

На данный момент в Башкирии действуют Бугульчанская и Бурибаевская солнечные электростанции (СЭС), запущенные в 2015 и 2016 годах в энергодефицитных Хайбуллинском и Куюргазинском районах. С пуском в конце 2017 года Исянгуловской СЭС общая мощность солнечной генерации в регионе достигла 44 мегаватт. Всего же «Хевел» заявляла о планах построить в республике до 2020 года пять станций общей мощностью 65 МВт. Кроме того, солнечная электростанция с установленной генерирующей мощностью 25 МВт появится в Стерлибашевском районе республики, ее построит «Солар Системс». Ввод в эксплуатацию станции запланирован на 2020 год, общий объем инвестиций составил 3,7 млрд рублей.