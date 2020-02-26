«Россети Северный Кавказ» установят почти сотню птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах высоковольтных линий электропередачи в зоне деятельности филиала «Ставропольэнерго». Специалисты смонтируют их на участках воздушных линий 110 кВ «Затеречная – Нефтекумск» и «Затеречная – Ищерская», которые проходят по территории Государственного природного заказника «Восточный».



В этом зоологическом заказнике, расположенном в Нефтекумском районе, гнездятся в том числе птицы, занесенные в Красную книгу Ставропольского края. Для гнездования пернатые часто выбирают опоры высоковольтных линий, что может привести к гибели птиц от поражения электрическим током, замыканиям на ЛЭП. Чтобы предотвратить подобные ситуации, специалисты энергокомпании устанавливают на гирляндах подвесных изоляторов специальные защитные устройства антиприсадочного типа. Они изготовлены из легкого полимерного материала и абсолютно безвредны для пернатых.



Установкой на ЛЭП птицезащитных устройств энергетики решают важные производственные и экологические задачи: повышают надежность работы линий электропередачи, снижая количество аварийных отключений ЛЭП, и сохраняют популяцию редких животных.



Работы по установке ПЗУ компания проводит ежегодно в рамках ремонтной программы. В прошлом году энергетики установили более 140 подобных устройств.