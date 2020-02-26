Власти Краснодара, города миллионника, намерены к 2040 году увеличить протяженность трамвайных линий с существующих 123 км до 320 км для решения проблемы пробок, в 2020 году планируется начать строительство одной из новых трамвайных линий. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом, наиболее быстрым способом передвижения по городу являются трамваи.

"В 2020 году мы имеем 123 км протяженность трамвайных путей. К 2040 году мы рассчитываем построить новые трамвайные линии. Общая протяженность будет достигать 320 км", - сказал Первышов.

Он добавил, что уже летом 2020 года в городе намерены приступить к строительству новой трамвайной линии по улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. По его словам, также обсуждается возможность строительства трамвайных линий в микрорайонах Восточно-Кругликовской, Гидростроителей и линии, ведущей к международному аэропорту.

Глава Краснодара отметил, что параллельно с проектировкой и строительством линий в городе обновляют парк общественного транспорта: уже закуплены 35 новых трамваев и троллейбусов с автономным ходом, в период с 2020 по 2021 год планируется приобретение 56 новых трамваев.

Первышов сообщил, что Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление, которое еще в 2017 году находилось в предбанкротном состоянии, является градообразующим предприятием для города, на нем работают порядка 4 тыс. сотрудников, 491 единица подвижного состава, ежедневно общественный транспорт перевозит порядка 320 тыс. жителей и гостей Краснодара. По его словам, по состоянию на 2017 год долги предприятия составляли порядка 900 млн рублей, а по итогам 2019 года его прибыль составила 44 млн рублей.

Дорожная обстановка

Первышов отметил, что вместе с развитием общественного транспорта в городе благоустраивают и общую дорожную инфраструктуру. В 2016 году нормативным требованиям соответствовали лишь 39% краснодарских дорог, за эти годы выполнен ремонт 222 км автомобильных дорог. "К 2024 году мы этот показатель [соответствующих нормативным требованиям] должны довести до 85%. К концу этого года мы должны отремонтировать 300 км дорог", - сказал глава города.

Он добавил, что для удобства движения в городе оборудуют систему умных светофоров, будет предусмотрен "зеленый коридор" для трамваев. Общая протяженность выделенных полос для общественного транспорта в Краснодаре на данный момент составляет 20,7 км.