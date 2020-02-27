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Инвестиции (проекты)

В Зеленодольске заложили первый в России речной теплоход на природном газе

В Зеленодольске заложили первый в России речной теплоход на природном газе

27 февраля 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, СПГ
Отрасль: Машиностроение 

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судостроение, СПГ

судостроение, СПГ

В Зеленодольске сегодня заложили корпус пассажирского прогулочно-экскурсионного судна «Чайка» – первого в России речного теплохода на сжиженном природном газе, разработанного АО «Зеленодольское ПКБ». Участие в церемонии принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Никогда мы в России не делали суда – речные ли, морские – на газомоторном топливе. Наша страна располагает огромными запасами природного газа. Конечно, сегодня не только в городах и на дорогах общего пользования, но и на водных просторах должны быть экологически чистые транспортные средства. Этот проект – как раз пример», – подчеркнул Рустам Минниханов в своей речи по случаю закладки теплохода.

Целесообразность использования природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками, меньшей стоимостью и пониженным износом двигателей, отметили в пресс-службе Зеленодольского завода имени Горького. Переход на природный газ позволит компаниям-эксплуатантам снизить себестоимость перевозок внутренним водным транспортом.

Теплоход может вмещать 150–170 человек. Судно отличается современным дизайном и отвечает последним требованиям безопасности перевозок. С борта «Чайки» будет открываться панорамный обзор. При этом она сможет проходить под низкими мостами (например, под Кировским мостом в Казани).

«Предполагается, что данный теплоход будет выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям в соответствии с классом судна», – пояснили в пресс-службе судостроительного предприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о планах Судостроительной корпорации «Ак Барс» реализовать в Приволжском федеральном округе проект по лизингу бюджетных судов. Партнером компании выступил Сбербанк, проект оценивается в 2 млрд рублей. Предполагается, что срок окупаемости инициативы составит десять лет.

 

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Компания: tatar-inform.ru

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