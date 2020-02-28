Сетевая компания, цифровая энергетика, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ-2030

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский совершил рабочую поездку в г. Казань. Глава энергокомпаний посетил центральный офис ОАО «Сетевой компании», управляющей электросетевым комплексом региона.

В Центре управления сетями Игорь Маковский провел встречу с заместителем генерального директора ОАО «Сетевая компания» Вадимом Лукиным. Стороны обменялись опытом реализации проектов цифровой трансформации, обсудили систему реформирования оперативно-технологического управления. Затронули вопросы развития корпоративных сервисов.

В частности, Вадим Лукин рассказал Игорю Маковскому о реализации перехода на двухуровневую систему оперативно-технологического управления электрическими сетями в филиалах компании и внедряемых технологиях по автоматизации распределительной сети.

В свою очередь генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» познакомил руководителя «Сетевой компании» с первыми эффектами от ускоренной реализации в возглавляемых им компаниях мероприятий Концепции цифровой трансформации.

Игорь Маковский рассказал, что в 2019 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполнили 30% мероприятий первого этапа – вдвое больше, чем было запланировано изначально. В частности, в строй были введены три цифровые подстанции и два цифровых Контакт-центра, завершена разработка технических решений по телеметрии, начат монтаж комплексной системы энергомониторинга и установка распределенной автоматизации в цифровых РЭС.

В завершение встречи Игорь Маковский пригласил казанских энергетиков посетить Центры управления сетями в регионах операционной ответственности компаний.