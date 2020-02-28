Средства пойдут в том числе на завершение электрификации участка Карымская – Забайкальск. ОАО "РЖД" планирует направить на развитие ЗабЖД 51,6 млрд руб., что на 43% выше прошлогодних вложений.



Инвестиции будут направлены на развитие инфраструктуры станций, реконструкцию пути и искусственных сооружений, обновление объектов энергоснабжения. Так, всеми видами ремонта планируется обновить более 450 км пути. Работы по реконструкции запланированы на станциях Карымская, Могоча, Пеньковая, Хилок, Чернышевск, Укурей в Забайкальском крае,а такеж Сковородино, Ту, Уруша, Белогорск, Екатеринославка в Амурской области.



Также в 2020 году намечено завершение развития линии Карымская – Забайкальск с модернизацией сортировочной системы приграничной станции. Реконструкция 366-километрового участка началась в 2005-м. На этом направлении был модернизирован путь, внедрена новая система автоблокировки, затем развернулась электрификация. С окончанием работ возможности инфраструктуры заметно возрастут: увеличится скорость движения, весовые нормы грузовых составов.