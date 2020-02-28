RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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Новости портала

"Калужский кабельный завод" — специальный партнер RusCable Club 2020

Калужский кабельный завод

Калужский кабельный завод

Стенд ККЗ на Cabex 2018

Стенд ККЗ на Cabex 2018

RusCable Club 2019

RusCable Club 2019

Количество свободных билетов на главную неформальную встречу для специалистов кабельного рынка стремительно сокращается. А свободных мест в специальной зоне VIP, на втором этаже современного комплекса Яровит-Холл, уже практически не осталось. Всего для 50 участников RusCable Club 2020, организаторы мероприятия предложат специальный формат обслуживания на протяжении всего вечера. Персональные места, индивидуальное меню и, конечно же, VIP-бар полный уникальных напитков и коктейлей, способных понравится даже самым притязательным из гостей. Партнером барной карты для зоны VIP выступил «Калужский кабельный завод». Вот уже несколько лет подряд, мы готовим для наших посетителей интересные и нестандартные напитки, будь это в рамках RusCable Club или на памятном многим RusCable Bar, развернутом прямо на стенде портала в ходе Cabex-2017. И в этот раз мы будем готовы удивить всех участников нашего Клуба, пригласив сразу двух партнеров для двух отдельных баров.

Яркое шоу, с искрометной программой, пройдет под слоганом NEXT GENERATION, 19 марта в 18.00, всего в пяти минутах от КВЦ «Сокольники». В этом году, мы делаем большой акцент не только на взрывные эмоции, памятные встречи и захватывающие дух выступления, но и на возможности для непринужденного общения в формате «без галстуков». Времени на принятие решения становится все меньше, переходите на сайт RusCable Club 2020: оставляйте ваши заявки, связывайтесь с нашими специалистами для уточнения вопросов – не пропустите ключевое событие отрасли, которое может принести новые знакомства, сделки, пользу для вашего бизнеса.

«Калужский кабельный завод» — исторический партнер и друг портала RusCable.Ru, является известным производитель кабельной продукции различных исполнений в сегменте на низкое напряжение, с токопроводящими жилами из меди и алюминия. Номенклатура выпускаемых изделий содержит многочисленные марки кабелей, проводов и шнуров: ВВГ, ПВС, ШВВП, КГТП, ПуГВ, ПБВВ, кабели бронированные ВБШв, NUM. С 2016 года на предприятии идет успешная реализация программы развития производства, ребрендернинга и расширения. «ККЗ» продолжает наращивать положительные результаты в качественных характеристиках выпускаемой продукции, во взаимодействии с клиентской базой, основу которой составляют региональные компании среднего и высшего звена (завод является одним из ключевых предприятий в составе региона, производство неоднократно посещали представители местных институтов власти, а также губернатор Калужской области).

Намного больше о заводе может рассказать наш эксклюзивный репортаж «Калужский кабельный завод»: доставляя спокойствие в дом». В нем мы рассказываем историю завода, делимся фактами и событиями из жизни предприятия, а также подробно показываем – как именно производится надежный и качественный кабель для бытового потребления.

Руководитель «ККЗ», Александр Тарасенко, уже не раз попадал в объективы наших камер. В прошлом году мы пообщались в рамках интервью на Cabex, в ходе беседы затронув многочисленные темы: экспорт, государственную поддержку, обилие контрафакта и фальсификата, а также многое другое.

Современные условия рынка диктуют суровые условия для небольших предприятий в бытовом секторе. Высокая конкуренция и низкая маржинальность продукции, создают для многих компаний в этой рыночной нише серьезные предпосылки для того чтобы «играть с рублем». Всем известная ситуация с уровнем распространения некачественного кабеля не собирается уходить. При таком положении дел, особую значимость принимают производители, принципиально не идущие на крайние меры. Строгое соответствие ГОСТ и честность к потребителям – именно эти качества являются основой для всей стратегии развития «Калужского кабельного завода». Более тесно с сотрудниками компании, всегда открытыми для диалога, вы сможете как на RusCable Club 2020, так и на стенде «ККЗ» под номером А319 на Cabex 2020, где вам представят последние разработки и решения предприятия, а также образцы ее продукции.

 

Мы приглашаем отраслевые компании стать партнерами клуба. Все подробности и возможности на сайте https://club.ruscable.ru/ и у менеджеров RusCable.Ru.

mail@ruscable.ru

8 495 229 33 36


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