Калужский кабельный завод Стенд ККЗ на Cabex 2018 RusCable Club 2019

Количество свободных билетов на главную неформальную встречу для специалистов кабельного рынка стремительно сокращается. А свободных мест в специальной зоне VIP, на втором этаже современного комплекса Яровит-Холл, уже практически не осталось. Всего для 50 участников RusCable Club 2020, организаторы мероприятия предложат специальный формат обслуживания на протяжении всего вечера. Персональные места, индивидуальное меню и, конечно же, VIP-бар полный уникальных напитков и коктейлей, способных понравится даже самым притязательным из гостей. Партнером барной карты для зоны VIP выступил «Калужский кабельный завод». Вот уже несколько лет подряд, мы готовим для наших посетителей интересные и нестандартные напитки, будь это в рамках RusCable Club или на памятном многим RusCable Bar, развернутом прямо на стенде портала в ходе Cabex-2017. И в этот раз мы будем готовы удивить всех участников нашего Клуба, пригласив сразу двух партнеров для двух отдельных баров.

Яркое шоу, с искрометной программой, пройдет под слоганом NEXT GENERATION, 19 марта в 18.00, всего в пяти минутах от КВЦ «Сокольники». В этом году, мы делаем большой акцент не только на взрывные эмоции, памятные встречи и захватывающие дух выступления, но и на возможности для непринужденного общения в формате «без галстуков». Времени на принятие решения становится все меньше, переходите на сайт RusCable Club 2020: оставляйте ваши заявки, связывайтесь с нашими специалистами для уточнения вопросов – не пропустите ключевое событие отрасли, которое может принести новые знакомства, сделки, пользу для вашего бизнеса.

«Калужский кабельный завод» — исторический партнер и друг портала RusCable.Ru, является известным производитель кабельной продукции различных исполнений в сегменте на низкое напряжение, с токопроводящими жилами из меди и алюминия. Номенклатура выпускаемых изделий содержит многочисленные марки кабелей, проводов и шнуров: ВВГ, ПВС, ШВВП, КГТП, ПуГВ, ПБВВ, кабели бронированные ВБШв, NUM. С 2016 года на предприятии идет успешная реализация программы развития производства, ребрендернинга и расширения. «ККЗ» продолжает наращивать положительные результаты в качественных характеристиках выпускаемой продукции, во взаимодействии с клиентской базой, основу которой составляют региональные компании среднего и высшего звена (завод является одним из ключевых предприятий в составе региона, производство неоднократно посещали представители местных институтов власти, а также губернатор Калужской области).

Намного больше о заводе может рассказать наш эксклюзивный репортаж «Калужский кабельный завод»: доставляя спокойствие в дом». В нем мы рассказываем историю завода, делимся фактами и событиями из жизни предприятия, а также подробно показываем – как именно производится надежный и качественный кабель для бытового потребления.

Руководитель «ККЗ», Александр Тарасенко, уже не раз попадал в объективы наших камер. В прошлом году мы пообщались в рамках интервью на Cabex, в ходе беседы затронув многочисленные темы: экспорт, государственную поддержку, обилие контрафакта и фальсификата, а также многое другое.

Современные условия рынка диктуют суровые условия для небольших предприятий в бытовом секторе. Высокая конкуренция и низкая маржинальность продукции, создают для многих компаний в этой рыночной нише серьезные предпосылки для того чтобы «играть с рублем». Всем известная ситуация с уровнем распространения некачественного кабеля не собирается уходить. При таком положении дел, особую значимость принимают производители, принципиально не идущие на крайние меры. Строгое соответствие ГОСТ и честность к потребителям – именно эти качества являются основой для всей стратегии развития «Калужского кабельного завода». Более тесно с сотрудниками компании, всегда открытыми для диалога, вы сможете как на RusCable Club 2020, так и на стенде «ККЗ» под номером А319 на Cabex 2020, где вам представят последние разработки и решения предприятия, а также образцы ее продукции.

Мы приглашаем отраслевые компании стать партнерами клуба. Все подробности и возможности на сайте https://club.ruscable.ru/ и у менеджеров RusCable.Ru.

mail@ruscable.ru

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