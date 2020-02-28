Международная консалтинговая компания Promontory предоставит финансирование и будет осуществлять коммерческое управление проектом строительства шельфовой ВЭС Юньлинь (Yunlin) на Тайване.

Проект строительства ВЭС Юньлинь мощностью 640 МВт является одним из крупнейших проектов сооружения шельфовых ВЭС, реализуемых на Тайване. На ВЭС Юньлинь будут установлены 80 ветровых турбин SG 8.0-167 DD производства Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) мощностью 8 МВт каждая. Кроме того, SGRE подписала Соглашение о техническом обслуживании ВЭС Юньлинь сроком на 15 лет. Строительные работы по проекту начнутся в марте 2020 г. Ввод в эксплуатацию ВЭС Юньлинь будет осуществляться поэтапно: первую очередь (352 МВт) планируется ввести в эксплуатацию в 4 кв. 2020 г., а вторую (288 МВт) – в 3 кв. 2021 г. В конце 2019 г. были заключены соглашения о закупках электроэнергии (Power Purchase Agreements, PPA) с Тайваньской энергетической компанией (Taiwan Power Company), гарантирующие фиксированный 20-летний льготный тариф на электроэнергию, вырабатываемую ВЭС. Правительством Тайваня дан старт активной реализации проектов строительства шельфовой ветровой генерации. Правительство намерено отказаться от использования атомной генерации к 2025 г., ранее составлявшей около 40% всей генерации в стране, и планирует достигнуть 20% доли ВИЭ-генерации (включая 5,7 ГВт ветровой генерации) в общем производстве электроэнергии к этому сроку.

В ноябре 2019 г. в стране была полностью введена в эксплуатацию первая шельфовая ВЭС Formosa 1 мощностью 128 МВт, строительство которой также осуществлялось в два этапа. На ВЭС Formosa 1 также установлены ветровые турбины производства SGRE: первом этапе было установлено 2 турбины мощностью 4 МВт каждая, на втором – 20 турбин по 6 МВт. ВЭС Formosa 1 способна обеспечить электроэнергией 128 тыс. тайваньских домохозяйств.

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