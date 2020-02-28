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Контракты

Росатом и ФМБА России подписали соглашение о развитии сотрудничества

Росатом и ФМБА России подписали соглашение о развитии сотрудничества

28 февраля 2020, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАТОМ

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27 февраля 2020 года генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова подписали документ, фиксирующий развитие сотрудничества между Росатомом и ФМБА.

«Мы считаем необходимым в горизонте ближайших трех лет вывести медицину в городах нашего присутствия на первое место среди вопросов социальной политики. Более 300 000 наших сотрудников, а также несколько миллионов человек с учётом их семей, ждут от нас и ФМБА России изменения системы здравоохранения. Мы также будем продолжать работать и в школах, и в детских садах, с коллективами, с молодежным и ветеранскими организациями, со спортивным движением. Предлагаем сделать трехлетку здравоохранения в наших городах, и выйти в ближайшие месяцы на конкретные решения», – отметил Алексей Лихачёв.

«Сейчас выделены ресурсы на модернизацию медсанчастей и центральных МСЧ, периферийной части (ФАПы, амбулатории), а также на внедрение бережливых технологий – активной новой логистики внутреннего контроля качества медицинской помощи. Кроме того, к концу 2020 года должно быть завершено преобразование детских поликлиник», – сообщила Вероника Скворцова.

C апреля 2020 года в подведомственных ФМБА России медицинских организациях продолжится внедрение принципов «бережливой поликлиники», а также активизация работы по внедрению проекта «бережливый стационар».

В рамках реализации мероприятий соглашения организации будут совершенствовать условия и качество оказания медицинской помощи в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) и других городах размещения организаций атомной отрасли.

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