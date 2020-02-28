Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) получит 240 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пятницу журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В состав интеллектуальных транспортных систем могут входить "умные" светофоры, датчики загруженности дорог, информационные табло, видеокамеры. Данные с них могут использоваться для информирования участников дорожного движения, спецслужб и дорожных служб. Они помогают управлять в автоматическом режиме загруженностью дорог, минимизировать заторы, автоматизировать оплату платных участков дорог.

"Решением правительства РФ в период с 2020 по 2022 год Ханты-Мансийскому автономному округу будет выделено 240 млн рублей из федерального бюджета для внедрения интеллектуальных транспортных систем", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина. Средства регион будет получать равными долями - по 80 млн рублей ежегодно, в ходе реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Как сообщили ТАСС в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем будет проходить в крупнейшем муниципалитете региона - городе Сургуте.

"Данные системы начнут внедряться в Сургуте, где численность населения более 350 тыс. человек, в текущем году. Полностью завершение работ запланировано на 2022 год. Они позволят, в частности, снизить аварийность на дорогах муниципалитета", - сказал собеседник, добавив, что работа по данному проекту только началась.

В департаменте уточнили, что данные системы в режиме реального времени позволяют проводить мониторинг и управление транспортной инфраструктурой. Так, при необходимости светофоры могут уменьшать или увеличивать время переключения между сигналами. Данные системы позволяют улучшить безопасность на дорогах, значительно снизить число ДТП, увеличить пропускную способность дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.