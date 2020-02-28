В последние дни непогода стала причиной множества аварийных отключений в Крыму. По всему полуострову в результате воздействия стихии наблюдались повреждения в распределительных сетях, которые сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» устраняли с максимально возможной оперативностью, несмотря на сложные погодные условия на линиях электропередачи (ЛЭП).

Но несмотря на большое количество работ на ЛЭП 10 кВ, работа по точечным заявкам потребителей не прекращалась. Так, например, 25-27 февраля непогода вызвала ряд повреждений на линиях электропередачи в Симферопольском районе. Основные причины – повреждения линий и столбов упавшими деревьями, а также обрывы проводов и перехлесты из-за серьезных порывов ветра, скорость которых превышала 37 км/ч.

За этот период в Симферопольский РЭС поступило более 60 заявок от потребителей. Несмотря на затруднения природного характера все заявки от потребителей устранялись сотрудниками ГУП РК «Крымэнерго» при первой же возможности. Однако, в связи с сохраняющимся штормовым предупреждением возможны повторные отключения.