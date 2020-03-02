Отправляйтесь в ОАЭ вместе с RusCable Insider Digest № 162

Открытая студия RusCable Review
2 марта 2020, 14:45
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest № 162
RusCable Insider Digest № 162
RusCable Insider Digest № 162
Новый выпуск RusCable Insider Digest № 162 уже ждет вас – скачивайте, читайте, делитесь им с коллегами и партнерами. Абсолютно бесплатно, каждый понедельник, редакция Дайджеста публикует информативную, стильную, интерактивную и удобную подборку самых важных отраслевых новостей за прошедшую неделю. Ключевые события кабельного и электротехнического рынка, инновации, сделки, открытия и многое другое. Для многих специалистов промышленности – Insider Digest это не просто главный профессиональный еженедельник, это друг, с которым интересно беседовать, узнавать новое и путешествовать.
В этом номере мы отправляемся в далекие и дорогие Объединенные Арабские Эмираты, где прошло 75-е Общее собрание членов НП «Ассоциация «Электрокабель». Команда портала RusCable.Ru приняла активное участие в мероприятии и готовит для читателей подробный репортаж. А пока – первая часть оперативных фотографий с места событий, интересные детали и sneak-peek нового Review.
Андрей Муров станет вторым по статусу топ-менеджером «Россети», а «ФСК ЕЭС» потеряет свою привычную независимость; корейские инженеры удваивают запас хода электромобилей; Мишустин определил ответственных за цифровое развитие; коронавирус бьет по крупнейшим выставочным мероприятием. Все это и многое другое – на страницах RusCable Insider Digest.
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