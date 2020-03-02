Отправляйтесь в ОАЭ вместе с RusCable Insider Digest № 162

RusCable Insider Digest № 162 RusCable Insider Digest № 162 RusCable Insider Digest № 162

Новый выпуск RusCable Insider Digest № 162 уже ждет вас – скачивайте, читайте, делитесь им с коллегами и партнерами. Абсолютно бесплатно, каждый понедельник, редакция Дайджеста публикует информативную, стильную, интерактивную и удобную подборку самых важных отраслевых новостей за прошедшую неделю. Ключевые события кабельного и электротехнического рынка, инновации, сделки, открытия и многое другое. Для многих специалистов промышленности – Insider Digest это не просто главный профессиональный еженедельник, это друг, с которым интересно беседовать, узнавать новое и путешествовать.

В этом номере мы отправляемся в далекие и дорогие Объединенные Арабские Эмираты, где прошло 75-е Общее собрание членов НП «Ассоциация «Электрокабель». Команда портала RusCable.Ru приняла активное участие в мероприятии и готовит для читателей подробный репортаж. А пока – первая часть оперативных фотографий с места событий, интересные детали и sneak-peek нового Review.

Андрей Муров станет вторым по статусу топ-менеджером «Россети», а «ФСК ЕЭС» потеряет свою привычную независимость; корейские инженеры удваивают запас хода электромобилей; Мишустин определил ответственных за цифровое развитие; коронавирус бьет по крупнейшим выставочным мероприятием. Все это и многое другое – на страницах RusCable Insider Digest.

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Минфин объяснил сокращение числа способов закупок в новом законопроекте

Рубрика «Кабельный бизнес»

В ОАЭ прошло 75 Общее собрание Ассоциации «Электрокабель»

АО «Орловский кабельный завод» одним из первых зарегистрировал декларации о соответствии продукции ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» завершила проект по оснащению системами электрообогрева на основе скин-эффекта трубопроводов нового комплекса СИБУРа «ЗапСибНефтехима»

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие в совещании по организации сотрудничества и поставок продукции для нужд ПАО «Газпром»

Производитель уникальной алюминиевой проволоки стал резидентом столичной ОЭЗ

Компания ХИТ ЛАЙН выполнила работы по монтажу системы электрообогрева кровли и водостоков административного здания

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

Более 260 млн кВт·ч «солнечной» электроэнергии поступило в сети «Россети Юг» от новых электростанций

«Россети Сибирь» готова поддерживать молодых разработчиков

Андрей Муров перейдет в «Россети»

Рубрика «Научно-технический прогресс»

Изобретение корейских инженеров удвоит запас хода электромобилей

Рубрика «Цифровая трансформация»

Мишустин утвердил новый состав президиума правкомиссии по цифровому развитию

Рубрика «Сырьевые рынки»

Ростех создал инновационный материал для авиации, космоса и судостроения

Композитный кластер под Воронежем обзаведется лабораторией за 15 млн

Рубрика «Инвестпроекты»