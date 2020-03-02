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Новости портала

Отправляйтесь в ОАЭ вместе с RusCable Insider Digest № 162

RusCable Insider Digest № 162

RusCable Insider Digest № 162

RusCable Insider Digest № 162

RusCable Insider Digest № 162

RusCable Insider Digest № 162

RusCable Insider Digest № 162

Новый выпуск RusCable Insider Digest № 162 уже ждет вас – скачивайте, читайте, делитесь им с коллегами и партнерами. Абсолютно бесплатно, каждый понедельник, редакция Дайджеста публикует информативную, стильную, интерактивную и удобную подборку самых важных отраслевых новостей за прошедшую неделю. Ключевые события кабельного и электротехнического рынка, инновации, сделки, открытия и многое другое. Для многих специалистов промышленности – Insider Digest это не просто главный профессиональный еженедельник, это друг, с которым интересно беседовать, узнавать новое и путешествовать.

В этом номере мы отправляемся в далекие и дорогие Объединенные Арабские Эмираты, где прошло 75-е Общее собрание членов НП «Ассоциация «Электрокабель». Команда портала RusCable.Ru приняла активное участие в мероприятии и готовит для читателей подробный репортаж. А пока – первая часть оперативных фотографий с места событий, интересные детали и sneak-peek нового Review.

Андрей Муров станет вторым по статусу топ-менеджером «Россети», а «ФСК ЕЭС» потеряет свою привычную независимость; корейские инженеры удваивают запас хода электромобилей; Мишустин определил ответственных за цифровое развитие; коронавирус бьет по крупнейшим выставочным мероприятием. Все это и многое другое – на страницах RusCable Insider Digest.

 

Рубрика «Обязательно к прочтению»

  • Минфин объяснил сокращение числа способов закупок в новом законопроекте

Рубрика «Кабельный бизнес»

  • В ОАЭ прошло 75 Общее собрание Ассоциации «Электрокабель»
  • АО «Орловский кабельный завод» одним из первых зарегистрировал декларации о соответствии продукции ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
  • Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» завершила проект по оснащению системами электрообогрева на основе скин-эффекта трубопроводов нового комплекса СИБУРа «ЗапСибНефтехима»
  • «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие в совещании по организации сотрудничества и поставок продукции для нужд ПАО «Газпром»
  • Производитель уникальной алюминиевой проволоки стал резидентом столичной ОЭЗ
  • Компания ХИТ ЛАЙН выполнила работы по монтажу системы электрообогрева кровли и водостоков административного здания

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

  • Более 260 млн кВт·ч «солнечной» электроэнергии поступило в сети «Россети Юг» от новых электростанций
  • «Россети Сибирь» готова поддерживать молодых разработчиков
  • Андрей Муров перейдет в «Россети»

Рубрика «Научно-технический прогресс»

  • Изобретение корейских инженеров удвоит запас хода электромобилей

Рубрика «Цифровая трансформация»

  • Мишустин утвердил новый состав президиума правкомиссии по цифровому развитию

Рубрика «Сырьевые рынки»

  • Ростех создал инновационный материал для авиации, космоса и судостроения
  • Композитный кластер под Воронежем обзаведется лабораторией за 15 млн

Рубрика «Инвестпроекты»

  • Около 100 млрд рублей инвестиций привлечет аэротрополис у аэропорта Домодедово за пять лет
  • Строительство самого северного моста через Енисей в Красноярском крае начнется в 2020 году

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